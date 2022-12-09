Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Раніше повідомлялось про те, чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії.

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Теоретичні можливості Росії

Харук зазначив, що теоретично російські Ту-95 можуть завдавати ударів хоч з аеродрому "Українка". Є такий аеродром на Далекому Сході, де базується одна з дивізій цих бомбардувальників. Ту-95 пристосовані для дозаправки в повітрі.

Вони призначались для дій по США. Тобто, теоретично вони можуть через усю Росію перелетіти,

– зауважив військовий експерт.

Харук про те, звідки ще Росія може завдавати ударів по Україні: дивіться відео

Практичні можливості Росії

Він продовжив, що от практичних можливостей для цього небагато, бо ця операція буде складною у технічно-логістичному сенсі. На відміну від американських авіаторів, російські регулярно не тренуюються в дозаправках у повітрі. Крім того, парк літаків-дозаправників у них досить обмежений.

"Єдиний у Радянському союзі полк з цими літаками Іл-78 дислокувався під Києвом. На відміну від бомбардувальників, ці заправники Росії не передавалися. Частина з них продана в Пакистан, частина – в Алжир, частина переобладнана назад у транспортні літаки", – наголосив Харук.

За його словами, Росія теоретично може бомбардувати Україну з території Далекого Сходу, але практично це краще реалізувати з аеродрому "Енгельс". Тут злетів, вийшов у район пуску над Каспійським морем і одразу ж за короткий термін без дозаправки в повітрі повернувся на свій аеродром.

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