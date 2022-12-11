Про це для 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що по Україні б'ють не лише стратегічною авіацією.
До теми Путіну байдуже, а на військових це вплинуло: яке ставлення в Росії до "бавовни" на аеродромах
"Є й дальня авіація. Штурмова авіація й винищувачі завдають ударів ближче до лінії бойового зіткнення. На Донецькому напрямку авіація противника працює щодня. Крім цього, завдають ударів й керованими ракетами", – розповів Ігнат
Неважливо, звідки випускають ракету
За словами речника Повітряних сил, росіяни могли забрати бомбардувальники з тих аеродромів, де відбулася "бавовна". Їх розосередили на інші аеродроми, щоб на об'єктах не було великого скупчення техніки.
Це серйозний психологічний фактор, бо в Росії військові та цивільні розуміють, що у далеких регіонах може бути невдача. Це серйозно впливає на подальші дії,
– сказав Ігнат.
Він додав, що розосередження літаків не впливає на складнощі для систем ППО. Як зазначив речник, кожна ракета запрограмована перед польотом й немає значення, з якої платформи її випустили.
США не заперечують удари по Росії
- Анонімне джерело видання The Times у Пентагоні розповіло, що після обстрілів українських енергосистем в американському оборонному відомстві змінилися думки щодо ударів по Росії.
- За інформацію The Times, єдиною умовою є дотримання міжнародних законів війни та Женевських конвенцій.
- Крім цього, у Пентагоні не вважають, що удари по Росії спровокують більшу ескалацію.