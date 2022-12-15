Кількість осіб, яких навчають, хочуть подвоїти. Офіційні особи з Пентагону зазначили, що розширення навчання схвалив Джо Байден.

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Навчатимуть по батальйону щомісяця

Навчання дозволить американським інструкторам щомісяця навчати український батальйон: приблизно від 600 до 800 військовослужбовців. Розширена програма стартує з наступного року.

Наразі США переважно навчають близько 300 військовослужбовців на місяць. У розширеному курсі інструктори навчатимуть більші групи українських солдатів більш передовій тактиці бою, зокрема, координація маневрів наземних піхотних військ за підтримки артилерії.

Навчання буде проходити на базі армії США в Графенвері, що в Німеччині.

Тисячі військових пройшли навчання

Згідно з даними Міноборони, від початку війни в лютому США навчили 3100 українських солдатів. Переважно це відбувалось невеликими групами. Бійців вчили користуватись спеціальною зброєю, наприклад, артилерійськими системами.

Констатували, що Пентагон навчив 610 українських військових використовувати високомобільні артилерійські ракетні системи, а також HIMARS. Українські бійці використовували пускові установки з нищівним ефектом, вражаючи цілі далеко за лінією фронту. Зокрема, склади боєприпасів, командні пункти та мости.