За даними Генштабу ЗСУ, наші військові ліквідували 760 ворожих загарбників, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати. Також знищили чимало техніки.

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Скільки техніки втратили росіяни

танків – 3031 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин – 6084 (+9) одиниць;

артилерійських систем – 2021 (+5) одиниць;

РСЗВ – 423 (+0) одиниць;

засоби ППО – 213 (+0) одиниць;

літаків – 283 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 269 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46) одиниць;

крилаті ракети – 723 (+12) одиниць;

кораблі /катери – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) одиниць;

спеціальна техніка ‒ 181 (+1) одиниць.

Важливе про втрати ворога