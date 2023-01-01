По данным Генштаба ВСУ, наши военные ликвидировали 760 вражеских захватчиков, пришедших на нашу землю убивать и разрушать. Также уничтожили немало техники.

Заметьте Враг теряет солдат на Юге и Востоке и сохраняет присутствие в Беларуси: главное от Генштаба

Сколько техники потеряли россияне

танков – 3031 (+2) единиц;

боевых бронированных машин – 6084 (+9) единиц;

артиллерийских систем – 2021 (+5) единиц;

РСЗО – 423 (+0) единиц;

средства ПВО – 213 (+0) единиц;

самолетов – 283 (+0) единиц;

вертолетов – 269 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46) единиц;

крылатых ракет – 723 (+12) единиц;

кораблей /катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4720 (+13) единиц;

специальной техники – 181 (+1) единиц.

Важно о потерях врага