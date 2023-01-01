По данным Генштаба ВСУ, наши военные ликвидировали 760 вражеских захватчиков, пришедших на нашу землю убивать и разрушать. Также уничтожили немало техники.
Заметьте Враг теряет солдат на Юге и Востоке и сохраняет присутствие в Беларуси: главное от Генштаба
Сколько техники потеряли россияне
- танков – 3031 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 6084 (+9) единиц;
- артиллерийских систем – 2021 (+5) единиц;
- РСЗО – 423 (+0) единиц;
- средства ПВО – 213 (+0) единиц;
- самолетов – 283 (+0) единиц;
- вертолетов – 269 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46) единиц;
- крылатых ракет – 723 (+12) единиц;
- кораблей /катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4720 (+13) единиц;
- специальной техники – 181 (+1) единиц.
Важно о потерях врага
- Российские оккупанты теряют много единиц личного состава, используя своих граждан как "пушечное мясо". По данным Генштаба ВСУ, только на Юге и Востоке Украины у врагов более 500 раненых.
- В частности, в больницу Беловодска на Луганщине доставили 350 врагов. Еще 160 – выбыли с поля боя из-за ранения в Запорожье.
- Кроме того, наши военные ликвидировали российского командира 39-й бригады Марата Гаджибалаева.
- Следует отметить, что тех, кто не хочет воевать в Украине, россияне могут убивать сами. Так, пять российских офицеров исчезли после того, как отказались участвовать в войне.