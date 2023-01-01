Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, люди поверили в этот проект, несмотря на неизвестность, благодаря положительной репутации фонда.

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Ужас для россиян

Андрей Рымарук рассказал, что благодаря своему профессионализму, фонд "Вернись живым" имеет кристально чистую репутацию, это и помогло собрать необходимую сумму.

"Это история о репутации. Потому что да, есть даже в некоторых других волонтерских организациях какое-то пристрастное отношение, какие-то подозрения. Благодаря профессионализму, у нас кристально чистая репутация, поэтому люди нам доверяют", - отметил Рымарук.

Андрей Рымарук рассказал о проекте "Черный ящик": смотрите видео

Относительно самого "Черного ящика" Андрей Рымарук рассказал, что информация все еще секретная, но чуть позже, с разрешения ГУР информацию все же откроют. Руководитель военного департамента рассказал, что один "Black box" уже отработал весь проект, но он будет не один.

Техники и имущества для России уничтожены на десятки и уже сотни миллионов долларов и это для них очень ощутимая потеря,

– отметил Рымарук.

Несмотря на секретность, у общественности все-таки будет шанс узнать подробности проекта. По словам Андрея Рымарука, после разрешения ГУР говорить о проекте, фонд "Вернись живым" проведет аукцион в котором разыграет полную визуализацию работы "черного ящика". Победитель будет единственным человеком в Украине, кто будет знать эту информацию и по желанию сможет ее обнародовать.

Что известно о "Черном ящике"