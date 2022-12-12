Бюджет проекта составил именно 230 миллионов гривен. В фонде поблагодарили всех, кто присоединился к сбору.

К теме Наше решение для этой войны, – Чмут рассказал детали таинственного проекта "Black Box"

Собрали 230 миллионов

414 тысяч долларов — от партнера Фонда, решившего сохранить анонимность,

7 398 372 гривен — от PLVision

4 000 000 гривен — от ARX

1 509 264 грн – от клиентов магазинов EVA, еще 1 000 000 – от СЕО сети.

1 000 000 гривен - от Intellias,

1 300 000 гривен - от COMFY,

️1 250 000 гривен - от компании "Скай Трейд", которая производит Пакунок малюка,

775 000 гривен — от Sombra,

731 372 гривен - от Uptech,

578 903 грн — от группы Хейтспич,

️500 000 гривен - от MTI hi-tech distribution,

500 000 гривен - от Uklon,

️228 000 гривен — от ELEKS

Что в "черном боксе"

Пока эту информацию не разглашают. Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отметил, что размеры большие и тяжелые. По его словам, это "нечто" украинского производства, наше решение для этой войны.

Однако он добавил, что никакими средствами поражения мы не наносим ударов по гражданской российской инфраструктуре, говорится лишь об уменьшении наступательного потенциала армии России.