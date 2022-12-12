Бюджет проєкту становив саме 230 мільйонів гривень. У фонді подякували всім, хто долучився до збору.

До теми Наше рішення для цієї війни, – Чмут розповів деталі таємничого проєкту "Black Box"

Зібрали 230 мільйонів

414 тисяч доларів — від партнера Фонду, який вирішив зберегти анонімність,

7 398 372 гривень — від PLVision ️

4 000 000 гривень — від ARX ️

1 509 264 грн — від клієнтів магазинів EVA, ще 1 000 000 – від СЕО мережі.

1 000 000 гривень — від Intellias,

1 300 000 гривень — від COMFY,

️1 250 000 гривень — від компанії "Скай Трейд", яка виробляє Пакунок малюка,

️775 000 гривень — від Sombra,

731 372 гривень — від Uptech,

578 903 грн — від гурту Хейтспіч,

️500 000 гривень — від MTI hi-tech distribution,

500 000 гривень — від Uklon,

️228 000 гривень — від ELEKS

Що в "чорному боксі"

Наразі цю інформацію не розголошують. Глава фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що розміри великі та важкі. За його словами, це "щось" українського виробництва, наше рішення для цієї війни.

Однак він одразу додав, що жодними засобами ураження ми не наносимо ударів по цивільній російській інфраструктурі, мовиться лише про зменшення наступального потенціалу армії Росії.