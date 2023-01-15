Так, за минулу добу росіяни обстріляли позиції українських війск в районах понад 20 населених пунктів. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Натомість захисники України відбили не одну атаку окупантів й у Соледарі, й у низці інших міст. Зокрема, мовиться про райони населених пунктів Луганської та Донецької областей:
- Макіївка,
- Верхньокам'янське,
- Спірне,
- Білогорівка,
- Сіль,
- Соледар,
- Бахмут,
- Кліщіївка,
- Новобахмутівка,
- Красногорівка,
- Водяне,
- Майорськ,
- Мар'їнка.
Однак варто зауважити, що бої тривають й до тепер.