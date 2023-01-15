Так, за минулу добу росіяни обстріляли позиції українських війск в районах понад 20 населених пунктів. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Натомість захисники України відбили не одну атаку окупантів й у Соледарі, й у низці інших міст. Зокрема, мовиться про райони населених пунктів Луганської та Донецької областей:

  • Макіївка,
  • Верхньокам'янське,
  • Спірне,
  • Білогорівка,
  • Сіль,
  • Соледар,
  • Бахмут,
  • Кліщіївка,
  • Новобахмутівка,
  • Красногорівка,
  • Водяне,
  • Майорськ,
  • Мар'їнка.

Однак варто зауважити, що бої тривають й до тепер.