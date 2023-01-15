Так, за минулу добу росіяни обстріляли позиції українських війск в районах понад 20 населених пунктів. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Натомість захисники України відбили не одну атаку окупантів й у Соледарі, й у низці інших міст. Зокрема, мовиться про райони населених пунктів Луганської та Донецької областей:

Макіївка,

Верхньокам'янське,

Спірне,

Білогорівка,

Сіль,

Соледар,

Бахмут,

Кліщіївка,

Новобахмутівка,

Красногорівка,

Водяне,

Майорськ,

Мар'їнка.

Однак варто зауважити, що бої тривають й до тепер.