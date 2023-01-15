Військовослужбовці ДПСУ влучно обстріляли позиції окупантів. Вибухові "привіти" потрапили в окопи та приміщення, де переховувались бійці ПВК "Вагнера".

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Прикордонники вдарили з дрона

На лінії оборони в Соледарі прикордонники зафіксували з БПЛА ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях.

Наші захисники відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона. Крім того, по позиціях вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ.

Прикордонники обстріляли позиції окупантів: дивіться відео

У західній частині Соледара майорить український прапор

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр опублікував доказ, що частину Соледара досі контролюють українські сили.

Мадяр опублікував відео з дрона. Очі Соледара показують, що у місті досі майорить синьо-жовтий стяг. Командир уточнив, що відео знято 14 січня об 11:18.

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