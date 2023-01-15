Военнослужащие ГНСУ точно обстреляли позиции оккупантов. Взрывные "приветы" попали в окопы и помещения, где прятались бойцы ЧВК "Вагнера".

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Пограничники ударили из дрона

На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях.

Наши защитники отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона. Кроме того, по позициям вагнеровцев отработала артиллерия одной из бригад ВСУ.

Пограничники обстреляли позиции оккупантов: смотрите видео

В западной части Соледара развевается украинский флаг

Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр опубликовал доказательство, что часть Соледара до сих пор контролируют украинские силы.

Мадяр опубликовал видео с дрона. Глаза Соледара показывают, что в городе до сих пор развевается сине-желтый флаг. Командир уточнил, что видео снято 14 января в 11:18.

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