Подтверждает это и очередное видео с дрона от наших защитников, пишет 24 Канал. На нем группкой, более 20 человек, оккупанты решили умереть.
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"Облака" оккупантов видны хорошо
Говорят, беда цепляется к путешествующему человеку, к двум – думает подойти ли, а троих – обходит стороной. Кажется, оккупанты буквально воспринимают эти слова, поэтому ходят по украинской земле группками. Однако почему-то все идет не так.
Так, россияне в едва ли не самой горячей точке фронта, в Соледаре, решили в очередной раз прогуляться двумя группами по 10 человек. Их перемещение было очень хорошо видно из дрона.
Более того, эти гении мысли и поселиться захотели не в серых домах небольшими группами, а кучей в здании, которое из всего серого пейзажа отличалось яркой зеленой крышей.
Взрывной результат прогулки
Результат – яркий. Взрывной, можно сказать.
Ну что, пора работать. Какие мысли? MLRS или HIMARS? HIMARS или MLRS?
– поинтересовался у зрителей военный.
А дальше передал данные ракетным войскам, которые набитый оккупантами дом сделали братской могилой. "Именно так выглядят одновременно выигранные в лотерею 25 белых Лад. Браво, наши доблестные ракетные войска", – резюмировал защитник.
Горячая прогулка оккупантов из дрона: видео
Что происходит в Соледаре: коротко
- Сейчас в Соледаре ведутся жесткие бои. В частности известно, что оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных русских десантников и вагнеровцев.
- В Минобороны заявили, что сейчас в Соледаре подступы к позициям усеяны телами врага. Они практически лежат под ногами наших военных.
- Недавно Пригожин похвастался, будто город уже под контролем вагнеровцев. Однако это не так. Более того, вагнеровцы, несмотря на все заявления Пригожина, сами оказались в окружении.