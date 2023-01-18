Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 117 770 військових. Зауважимо, що через високу інтенсивність бойових дій підрахувати точну кількість знищених загарбників наразі неможливо.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3130;

бойових броньованих машин – 6225;

артилерійських систем – 2108;

РСЗВ – 442;

засобів ППО – 220;

літаків – 287;

гелікоптерів – 276;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1876;

крилатих ракет – 749;

кораблів/катерів – 17;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4889;

спеціальної техніки – 190.

Воїни ЗСУ приземлили російського штурмовика Су-25

Генштаб ЗСУ повідомив, що воїни приземлили ворожий штурмовик Су-25. Це сталося близько 15:20 на Східному напрямку. Мовиться про район Соледару.

Країні-терористці обходиться один такий літак приблизно у 11 мільйонів доларів.

Важливо! ЗСУ за допомогою Javelin знищили Т-90 "Прорив" – російський найсучасніший танк. Прокремлівські ЗМІ робили пафосні заяви, що це – "вершина танкобудівної думки". "Вершину" ліквідували у Луганській області. Окрім того, вдалося пошкодити ще один танк.