Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 117 770 військових. Зауважимо, що через високу інтенсивність бойових дій підрахувати точну кількість знищених загарбників наразі неможливо.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3130;
- бойових броньованих машин – 6225;
- артилерійських систем – 2108;
- РСЗВ – 442;
- засобів ППО – 220;
- літаків – 287;
- гелікоптерів – 276;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1876;
- крилатих ракет – 749;
- кораблів/катерів – 17;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4889;
- спеціальної техніки – 190.
Воїни ЗСУ приземлили російського штурмовика Су-25
Генштаб ЗСУ повідомив, що воїни приземлили ворожий штурмовик Су-25. Це сталося близько 15:20 на Східному напрямку. Мовиться про район Соледару.
Країні-терористці обходиться один такий літак приблизно у 11 мільйонів доларів.