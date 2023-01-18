Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 117 770 військових. Зауважимо, що через високу інтенсивність бойових дій підрахувати точну кількість знищених загарбників наразі неможливо.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 3130;
  • бойових броньованих машин – 6225;
  • артилерійських систем – 2108;
  • РСЗВ – 442;
  • засобів ППО – 220;
  • літаків – 287;
  • гелікоптерів – 276;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1876;
  • крилатих ракет – 749;
  • кораблів/катерів – 17;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4889;
  • спеціальної техніки – 190.

Воїни ЗСУ приземлили російського штурмовика Су-25

Генштаб ЗСУ повідомив, що воїни приземлили ворожий штурмовик Су-25. Це сталося близько 15:20 на Східному напрямку. Мовиться про район Соледару.

Країні-терористці обходиться один такий літак приблизно у 11 мільйонів доларів.