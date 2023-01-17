Як зазначили раніше у Генштабі, ворог залишився без ще одного літака Су-25. Тепер же у нас є відомості щодо того, де вдалося перетворити на груду металу російський штурмовик.

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ЗСУ завдали результативного удару

Деталі про збиття російського штурмовика повідомили у Повітряних силах ЗСУ. У відомстві зауважили, що приземлити вороже повітряне судно вдалося близько 15:20 на Східному напрямку. Сталося це у районі міста Соледар, де зараз точаться криваві бої.

Отже, підрозділ зенітних ракетних військ результативно виконав свою роботу. Влучним ударом військові знищили ще один російський штурмовик. Тож у ворога стало на черговий Су-25 менше.

Зауважимо, що Су-25 "Грак" – літак, що експлуатується з початку 80-х років. Якщо говорити про його основну задачу, то вона полягає у підтримці сухопутних сил над полем бою. Крім того, повітряне судно повинне знищувати об'єкти противника. Обходиться один такий літак приблизно у 11 мільйонів доларів. І це лише одна підтверджена втрата ворога за 17 січня.

Цей штурмовик акуратно поповнив статистику втрат окупантів. Користуючись нагодою, ми нагадаємо, яка ситуація станом на ранок 17 січня. Розповідаємо, що ще вдалося знищити нашим військовим від початку повномасштабного вторгнення.

Майже 117 тисяч "двохсотих"

У Генштабі зауважили, що з 24 лютого вдалося відправити на той світ 116 950 російських військових. А лиш за минулу добу квитки на "концерт Кобзона" отримали ще 870 окупантів.

Також на брухт вдалося перетворити 3121 танк, 6215 бойових броньованих машин, 2014 артилерійські системи, 441 РСЗВ, 220 засобів ППО, 286 літаків, 276 гелікоптерів, 1872 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 749 крилатих ракет, 17 суден, 4877 автомобілів і автоцистерн, а також 190 одиниць спеціальної техніки.

Зауважимо, що найбільше втрат останніми днями ворог зазнає на Бахмутському напрямку. Зокрема, біля самого Бахмута та Соледара. Там ані вдень, ані вночі не вщухає наступ російських бійців.