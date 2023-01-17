Про головні події на фронті станом на вечір 17 січня розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Де обстрілювали окупанти та як шукали власних дезертирів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру та оселі українців

Загарбники й далі порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Оскільки росіяни не можуть похвалитися значними досягненнями на фронті, вони завдають ударів по цивільних об'єктах країни.

За добу вороги завдали 4 ракетні удари, зокрема 2 з них – по цивільному об’єкту Краматорська, що на Донеччині. Крім того, окупанти 23 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню та здійснили 13 ударів авіацією.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ попередили, що загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Росією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росіяни безуспішно намагаються захопити Донеччину та тримають оборону на Харківщині

Окупанти продовжують марити захопленням Донецької області в межах її адміністративних кордонів. Свої зусилля вони все ще концентрують на Бахмутському напрямку.

Водночас не полишають марних спроб захопити Авдіївку, а на Куп’янському та Лиманському напрямках – хочуть покращити свої позиції. Крім того, відомо, що на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках вороги ведуть оборону.

Що відомо про ситуацію на головних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація суттєво не змінилася – наступальних угруповань окупантів немає. Білорусь продовжує підтримувати російську війну проти України.

На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли Кислівку, Котлярівку, Іванівку Харківської області та Новоселівське й Андріївку Луганської області.

На Лиманському напрямку з усього спектру артилерії окупанти гатили по таких населених пунктах: Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області, а також Терни і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку від обстрілів потерпали Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку понад 10 населених пунктів зазнали вогневого ураження. Мовиться про Времівку, Новопіль на Донеччині та Темирівку, Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку вороги не зупиняють свій терор щодо цивільного населення. Відтак, обстрілів з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон – там постраждали мирні мешканці.

Загарбники посилюють терор на окупованих територіях та активно шукають своїх дезертирів

Окупанти хочуть ізолювати українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. У Генштабі зазначили, що російські загарбники зупинили трансляцію будь-яких українських телеканалів, а також відключили зв'язок з вітчизняними операторами – доступними залишилися лише російські.

За наявною інформацією, вороги активно шукають дезертирів. Вони прикриваються нібито пошуком українських диверсантів і здійснюють рейди по населених пунктах Херсонщини, аби знайти своїх утікачів.