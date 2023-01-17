О главных событиях на фронте на вечер 17 января рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Где обстреливали оккупанты и как искали своих дезертиров – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру и дома украинцев

Захватчики продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Поскольку россияне не могут похвастаться значительными достижениями на фронте, они наносят удары по гражданским объектам страны.

За сутки враги нанесли 4 ракетных удара, в том числе 2 из них – по гражданскому объекту Краматорска в Донецкой области. Кроме того, оккупанты 23 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня и нанесли 13 ударов авиацией.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ предупредили, что угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Россией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россияне безуспешно пытаются захватить Донбасс и держат оборону на Харьковщине

Оккупанты продолжают грезить захватом Донецкой области в пределах ее административных границ. Свои усилия они все еще сконцентрируют на Бахмутском направлении.

В то же время, не оставляют напрасных попыток захватить Авдеевку, а на Купянском и Лиманском направлениях – хотят улучшить свои позиции. Кроме того, известно, что в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враги ведут оборону.

Что известно о ситуации на главных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация существенно не изменилась – наступательных группировок оккупантов нет. Белорусь продолжает поддерживать российскую войну против Украины.

На Купянском направлении россияне обстреляли Кисловку, Котляровку, Ивановку Харьковской области и Новоселовское и Андреевку Луганской области.

На Лиманском направлении по всему спектру артиллерии оккупанты били по следующим населенным пунктам: Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области, а также Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневое поражение от вражеской артиллерии получили районы населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении от обстрелов страдали Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка.

На Запорожском направлении более 10 населенных пунктов потерпели огневое поражение. Речь идет о Времовке, Новополье на Донбассе и Темировке, Полтавке, Малиновке, Гуляйполе, Малой Токмачке, Новоандреевке, Щербаках, Степном, Каменском и Плавнях Запорожской области.

На Херсонском направлении враги не останавливают свой террор по отношению к гражданскому населению. Следовательно, обстрелы из РСЗО подверглись Антоновка и Херсон – там пострадали мирные жители.

Захватчики усиливают террор на оккупированных территориях и активно ищут своих дезертиров

Оккупанты хотят изолировать украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. В Генштабе отметили, что российские захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов, а также отключили связь с отечественными операторами – доступными остались только российские.

По имеющейся информации, враги активно ищут дезертиров. Они прикрываются якобы поиском украинских диверсантов и совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области, чтобы найти своих беглецов.