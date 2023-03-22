Відповідні дані озвучили у ранковому зведенні розвідки Великої Британії. Там розповіли, що передбачає локальний контрнаступ поблизу Бахмута.

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Бої в центрі міста тривають

За даними розвідки, локальний контрнаступ українські військові ведуть упродовж останніх днів. Його спостерігають на захід від Бахмута. Це, припускають у відомстві, мало б зменшити тиск на трасу Н-32, яка перебуває під загрозою.

Що стосується самого Бахмута, то бої навколо центру міста не вщухають. У розвідці Британії зауважили, що українська оборона "залишається під загрозою оточення з півночі та півдня".

Не виключають у розвідці можливості того, що російський контрнаступ на Бахмут втрачає обмежений імпульс, якого він набув. Частково причиною цього стало те, що деякі підрозділи міноборони Росії передислокували на інші напрямки.

Плани ворога не змінилися

На цьому наголосили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там зауважили, що окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області. Активні наступальні дії фіксуються на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Що стосується решти, то там загарбники обороняються.

Вороги продовжують атакувати. Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили 114 атак загарбників на східній ділянці фронту. Ясна річ, росіяни продовжують зазнавати шалених втрат.

Скоро буде 170 тисяч "пакетів"

Лиш за минулу добу наші захисники та захисниці відправили на той світ 920 російських бійців. Зауважимо, що це приблизна цифра, адже точно рахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо. Загальна статистика – 167 490 окупантів, яких відправили на той світ.

А ще у "другої армії світу" стало значно менше техніки. На брухт уже перетворили 3 557 танків, 6 887 бойових броньованих машин, 2 589 артилерійських систем, 509 РСЗВ, 272 засоби ППО, 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 909 крилатих ракет, 18 суден, 5 434 автомобілі і автоцистерни та 279 одиниць спецтехніки.