Соответствующие данные озвучили в утренней разведке разведки Великобритании. Там рассказали, что предполагает локальное контрнаступление вблизи Бахмута.

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Бои в центре города продолжаются

По данным разведки, локальное контрнаступление украинские военные ведут на протяжении последних дней. Его наблюдают к западу от Бахмута. Это, предполагают в ведомстве, должно было бы уменьшить давление на трассу Н-32, которая находится под угрозой.

Что касается самого Бахмута, то бои вокруг центра города не утихают. В разведке Британии отметили, что украинская оборона "остается под угрозой оцепления с севера и юга".

Не исключают в разведке возможности того, что российское контрнаступление на Бахмут теряет ограниченный импульс, который он приобрел. Частично причиной тому стало то, что некоторые подразделения Минобороны России передислоцировали на другие направления.

Планы врага не изменились

Это отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Там отметили, что оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Активные наступательные действия фиксируются на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Что касается остальных, то там захватчики обороняются.

Враги продолжают атаковать. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 атак захватчиков на восточном участке фронта. Конечно, россияне продолжают нести бешеные потери.

Скоро будет 170 тысяч "пакетов"

Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот свет 920 русских бойцов. Заметим, что это приблизительная цифра, ведь точно считать потери в зонах активных боевых действий просто невозможно. Общая статистика – 167 490 оккупантов, которых отправили на тот свет.

А еще во "второй армии мира" стало гораздо меньше техники. В металлолом уже превратили 3 557 танков, 6 887 боевых бронированных машин, 2 589 артиллерийских систем, 509 РСЗО, 272 средства ПВО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 2 183 БПЛА оперативно-тактического уровня, 909 крылатых ракет, 18 судов, 5 434 автомобиля и автоцистерны и 279 единиц спецтехники.