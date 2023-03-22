С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют 167 490 бойцов. Заметим, что это примерные цифры. На самом деле они могут быть значительно выше.

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Потери россиян в технике

танков – 3 557;

боевых бронированных машин – 6887;

артиллерийских систем – 2 589;

РСЗО – 509;

средств ПВО – 272;

самолетов – 305;

вертолетов – 290;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2183;

крылатых ракет – 909;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5434;

специальной техники – 279.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 22 марта / Инфографика Генштаба ВСУ​

Только за минувшие сутки в металлолом превратили 5 танков, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 16 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 6 автомобилей и автоцистерн и 4 единицы спецтехники.

Добавим, что в ночь на 22 марта россияне нанесли очередной массированный удар дронами-камикадзе. Нашим военным удалось уничтожить 16 из 21 "Шахидов", которые оккупанты запустили по Украине.

ВСУ отбили 114 атак

Ситуация на фронте напряженная. По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 атак врага на восточном участке.

Оккупанты продолжают попытки воплотить в жизнь преступный план Путина. Он предполагает выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого российские военные без сожаления бросают на гибель своих бойцов. Отсюда и такие безумные ежедневные цифры потерь.

Наступательные действия продолжаются сразу в 5 направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. На остальных российские бойцы ведут оборонительную деятельность.