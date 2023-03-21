Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, ситуация в Бахмуте и Авдеевке отличаются, а россияне этого не учитывают.

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Почему важна Авдеевка

Россияне поставили перед собой задачу не менее чем в двух-трех точках проводить наступательные действия всеми силами и средствами. Как отметил Роман Свитан, они могут забрать часть военных с фронта в Херсонском, Луганском и Запорожском направлениях и перебросить их на Бахмутское и Авдеевское направление.

Бахмут – это информационный капкан, в который они сами попали. Его нужно уже либо взять, либо умереть под ним. Потому они оттуда уже не отойдут. А Авдеевка граничит с Донецком и Ясиноватой, по объездной дороге между Донецком и Макеевкой. Это опасный клин для россиян,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Именно поэтому российские военные постараются оттеснить Киевский гарнизон для того, чтобы обезопасить как Донецк, так и Донецко-Макеевско-Ясиноватскую агломерацию. В эти две точки – Бахмут и Авдеевку – оккупанты будут бросать все силы и не снизят давление.

Рассвет о планах россиян в Бахмуте и Авдеевке: смотрите видео:

Провальная стратегия россиян

По словам военного эксперта, и Бахмут, и Авдеевку пытаются принять почти одинаковыми оперативно-тактическими действиями. Бахмут – широкий обхват, поскольку это большой населенный пункт. Авдеевка – поменьше, поэтому вражеские войска малыми группами пытаются зайти в город.

"Именно поэтому у россиян ничего в Авдеевке не получается. Узкая ширина фронта и малые группы, которыми они пытаются захватить город, разбиваются нашими фланговыми ударами. Это очень просто сделать", - подчеркнул Свитан.

Наступление на Авдеевском направлении будет остановлено. "Щупальцы", которые россияне выпустили с юга и севера Авдеевки, обрежут наши военные. А в Бахмуте, как объяснил Роман Свитан, это будет сделать сложнее, ведь северное направление у россиян расширено. Речь идет о движении от Бахмута к Соледару, там более десятка километров.

Впрочем, несмотря на сложность, это все же возможно. Как только российские военные зайдут дальше в сторону Славянска, фланговые удары с Белогоровки и Бахмута могут отрезать и полностью окружить ППК "Вагнер". Свитан отметил, что такого сценария очень боятся "вагнеровцы", ведь русская армия может не прийти им на помощь.

Ситуация в Бахмуте: что известно