Іноземні журналісти побували у Бахмуті. Вони зафіксували на камеру момент обстрілу міста російськими терористами.
Зверніть увагу Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку
Як росіяни жорстоко обстрілюють Бахмут
Так, журналісти AFP продемонстрували, як російські загарбники обстрілюють Бахмут. Ворог завдав цинічного удару та влучив снарядом у багатоповерхівку. Після цього на місці прильоту з’явився густий чорний дим.
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що, попри це, місто продовжують утримувати українські воїни.
Обстріл Бахмута: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Попри значні втрати, російські військові не полишають спроб захопити місто-фортецю. Окупанти гатять з артилерії навіть по своїх штурмових групах, коли їх зупиняють Сили оборони.
- Володимир Зеленський 22 березня знову приїхав до військових, які перебувають на Бахмутському напрямку. Президент поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.
- Глава держави також відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.
- Президент вручив військовослужбовцям, які перебувають на фронті та госпіталі, державні нагороди.
- До речі, не виключають у британській розвідці можливості того, що російський контрнаступ на Бахмут втрачає обмежений імпульс, якого він набув. Частково причиною цього стало те, що деякі підрозділи міноборони Росії передислокували на інші напрямки.