Иностранные журналисты побывали в Бахмуте. Они зафиксировали на камеру момент обстрела города российскими террористами.

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Как россияне жестоко обстреливают Бахмут

Так, журналисты AFP продемонстрировали, как российские захватчики обстреливают Бахмут. Враг нанес циничный удар и попал снарядом в многоэтажку. После этого на месте прилета появился густой чёрный дым.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на это, город продолжают удерживать украинские воины.

Обстрел Бахмута: смотрите видео

Кстати! Журналисты издания "Радио Свобода" попали под российский обстрел. Это произошло на Бахмутском направлении 22 марта.

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