Об этом сообщил командир 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского полковник Владимир Силенко.

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Оккупанты обстреливают даже своих же военных

Силенко отметил, что Бахмут – политическое решение Путина. Командир 30-й бригады убежден, что этот город-крепость выполнил свою задачу уже на 200%.

Это форпост, который россияне пытаются взять, применяя тактику нашествия штурмовыми группами по 10 – 15 человек. По опыту работы на этом направлении, оккупанты применяют артиллерию даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают наши подразделения,

– отметил полковник.

В то же время, Силенко подчеркнул, что нельзя недооценивать противника, он испытает разную тактику. "Если оккупанты имеют успех, бьют штурмовой группой и наращиваются, если нет – переходят на другой участок", – объяснил украинский военный.

Также полковник добавил, если вообще говорить о вражеском командовании, то это генералы советских времен. У нас же в основном молодые офицеры и генералы, более креативные и с опытом взаимодействия с НАТО.

Россияне уже почувствовали на себе работу оружия, которую нам предоставляют партнеры, поэтому у них "воспылало",

– подчеркнул Силенко.

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Пограничники блестяще отразили штурм вагнеровцев в Бахмуте

В ночь на 22 марта вагнеровцы пытались штурмовать опорный пункт украинских пограничников в промзоне Бахмута. Чтобы остановить атаку противника, наши воины начали ближний бой.

Стрелковые стычки продолжались почти ночь, однако прорвать оборону вагнеровцы не смогли. Украинские защитники ранили 5 захватчиков, а еще одного – ликвидировали.