Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что речь идет именно о локальных точечных контратаках с целью достижения тактического превосходства над врагом.

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22 марта на позицию украинских военных на Бахмутском направлении приехал Президент Украины Владимир Зеленский.

Мусиенко заметил, что всегда визиты военного командования направлены на поднятие боевого духа. К тому же президент вручил военным отличия от всего украинского народа.

ВСУ контратакуют локально

Мусиенко рассказал, когда идут интенсивные боевые действия, инициатива сторон может меняться несколько раз в месяц. То есть то, что российские войска могли раньше захватить улицу или часть квартала в городе еще не означает, что они это контролируют. Ситуация может легко измениться, и украинские войска снова займут эти позиции.

Однако заметно, что ВСУ точечными контратаками и ударами пытаются снимать давление на Бахмут, который есть с северного и южного флангов.

– подчеркнул военный эксперт.

Это заметно, ведь враг уже давно бы смог сомкнуть фланги и взять в окружение город. Но из-за локальных контратак россияне этого сделать не могут, сообщил Мусиенко.

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