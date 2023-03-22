Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что речь идет именно о локальных точечных контратаках с целью достижения тактического превосходства над врагом.
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22 марта на позицию украинских военных на Бахмутском направлении приехал Президент Украины Владимир Зеленский.
Мусиенко заметил, что всегда визиты военного командования направлены на поднятие боевого духа. К тому же президент вручил военным отличия от всего украинского народа.
ВСУ контратакуют локально
Мусиенко рассказал, когда идут интенсивные боевые действия, инициатива сторон может меняться несколько раз в месяц. То есть то, что российские войска могли раньше захватить улицу или часть квартала в городе еще не означает, что они это контролируют. Ситуация может легко измениться, и украинские войска снова займут эти позиции.
Однако заметно, что ВСУ точечными контратаками и ударами пытаются снимать давление на Бахмут, который есть с северного и южного флангов.
– подчеркнул военный эксперт.
Это заметно, ведь враг уже давно бы смог сомкнуть фланги и взять в окружение город. Но из-за локальных контратак россияне этого сделать не могут, сообщил Мусиенко.
Ситуация на Донецком направлении: последнее
- Новой тактикой врага можно назвать то, что россияне пытаются делать штурмовые группы конвейером, то есть непрерывно, – рассказал боец Владимир Назаренко. Погибших окупантов никто не забирает, наоборот у них есть задача посылать туда новых и новых.
- Военный эксперт Роман Свитан предположил, что россияне продержатся в режиме атак еще несколько недель – до месяца. После чего начнется украинское контрнаступление.
- Украинская власть призывает жителей Авдеевки в Донецкой области срочно покинуть город. Ведь россияне там обстреливают жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Несмотря на это, в Авдеевке до сих пор остаются около 1900 человек.