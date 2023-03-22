Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що мовиться саме про локальні точкові контратаки з метою досягнення тактичної переваги над ворогом.
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22 березня на позицію українських військових на Бахмутському напрямку приїхав Президент України Володимир Зеленський.
Мусієнко зауважив, що завжди візити військового командування спрямовані на підняття бойового духу. До того ж президент вручив військовим відзнаки від усього українського народу.
ЗСУ контратакують локально
Мусієнко розповів, коли йдуть інтенсивні бойові дії, ініціатива сторін може змінюватися кілька раз на місяць. Тобто те, що російські війська могли раніше захопити вулицю чи частину квартал в місті ще не означає, що вони це контролюють. Ситуація може легко змінитися і українські війська знову займуть ці позиції.
Однак помітно, що ЗСУ точковими контратаками і ударами намагаються знімати тиск на Бахмут, який є з північного і південного флангів,
– наголосив військовий експерт.
Це помітно, адже ворог уже давно би зміг зімкнути фланги і взяти в оточення місто. Але через локальні контратаки росіяни цього зробити не можуть, повідомив Мусієнко.
Ситуація на Донецькому напрямку: останнє
- Новою тактикою ворога можна назвати те, що росіяни намагаються робити штурмові групи конвеєром, тобто безперервно, розповів боєць Володимир Назаренко. Загиблих окупантів ніхто не забирає, навпаки вони мають завдання посилати туди нових і нових.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, що росіяни протримаються у режимі атак ще кілька тижнів – до місяця. Після чого, почнеться український контрнаступ.
- Українська влада закликає мешканців Авдіївки у Донецькій області терміново покинути місто. Адже росіяни там обстрілюють житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Попри це, в Авдіївці досі залишаються майже 1900 людей.