Про це повідомив командир 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького полковник Володимир Сіленко.

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Окупанти обстрілюють навіть своїх же військових

Сіленко зазначив, що Бахмут – політичне рішення для Путіна. Командир 30-ї бригади переконаний, що це місто-фортеця виконало своє завдання вже на 200%.

Це форпост, який росіяни намагаються взяти застосовуючи тактику навали штурмовими групами по 10 – 15 осіб. З досвіду роботи на цьому напрямку, окупанти застосовують артилерію навіть по своїх штурмових групах, коли їх зупиняють наші підрозділи,

– зазначив полковник.

Водночас Сіленко наголосив, що не можна недооцінювати противника, він випробує різну тактику. "Якщо окупанти мають успіх, б'ють штурмовою групою і нарощуються, якщо ні – переходять на іншу ділянку", – пояснив український військовий.

Також полковник додав, якщо загалом говорити про вороже командування, то це генерали радянських часів. У нас же здебільшого молоді офіцери та генерали, які більш креативні та з досвідом взаємодії з НАТО.

Росіяни вже відчули на собі роботу зброї, яку нам надають партнери, тож в них "запалало",

– підкреслив Сіленко.

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Прикордонники блискуче відбили штурм вагнерівців у Бахмуті

У ніч на 22 березня вагнерівці намагалися штурмувати опорний пункт українських прикордонників у промзоні Бахмута. Аби зупинити атаку ворога, наші воїни розпочали ближній бій.

Стрілецькі сутички тривали майже ніч, однак, прорвати оборону вагнерівці не змогли. Українські захисники поранили 5 загарбників, а ще одного – ліквідували.