Про це 24 Каналу розповів Володимир Назаренко – лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України. За його словами, через великі втрати на полі бою в окупантів немає тактики та злагодженості.

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Росіяни ганьблять себе

Володимир Назаренко пояснив, що ситуація у Бахмуті доволі напружена. Уже з 1 січня цього року ворог почав використовувати на полі бою не лише найманців ПВК "Вагнера".

За його словами, головний воєнний злочинець вже зганьбився на увесь світ.

"Сам же не виконав свій дедлайн захопити Бахмут до Нового року. Він принципі вже і до кінця березня не зміг його захопити", – наголосив він.

На його думку, саме через це з 1 січня Владімір Путін був змушений дати підкріплення майже повністю знищеним підрозділам.

Насправді вони обмежилися тим, що навіть не можуть нормально просунутися і показати якусь ефективність, на щастя для України,

– розказав Назаренко.

Захисник зазначив, що наразі в Бахмуті зовсім не сформовані частини.

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У ворога немає сил для боротьби

Володимир Назаренко зосередив увагу, що під Бахмут російське військо кидає всі залишки боєздатних резервів.

"З появою нових підрозділів змінюється тактика, способи комунікації", – зазначив він.

За його словами, щодня ЗСУ нищить тисячу одноразових дешевих солдатів російського війська.

Це означає, що дуже багато підрозділів, які вони готували, відновлювали після поразок під Херсоном, Харковом, в Київській області для того, щоб використати на весняному наступі, зараз використовують під Бахмутом,

– пояснив він.

Український захисник зауважив, що у середньому одна частина російського війська живе понад тиждень.

"20–30 вбитих солдатів для роти в одному бою за день або навіть за декілька днів – це теж втрата боєздатності. У них дуже велика ротація їхніх частин через те, що щодня виводиться з боєздатності до декількох батальйонів", – переконаний він.

Назаренко повідомив, що постійно проводячи ротацію росіяни дуже сильно виснажують свої резерви. Єдині намагання окупантів, які спостерігаються зараз, це вдаватися до безперервних м'ясних атак.

Вони присилають наступну групу або наступних бійців і намагаються робити такий конвеєр,

– додав він.

Втім, ефективності від таких дій мало.

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