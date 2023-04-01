Актуальну інформацію з фронту повідомили у Генштабі ЗСУ. 24 Канал аналізує карту бойових дій станом на 1 квітня.

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Де наступає противник

Окупаційні війська Росії продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках.

У Генштабі додають, що найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Сили оборони тримають оборону: дивіться карту

Росія продовжує тероризувати українське населення

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, окупанти завдали чергового ракетного удару по цивільних об'єктах, застосувавши балістичні ракети.

Для авіаударів противник також залучив 6 ударних БпЛА типу "Шахід-136". Проте, усі вони були знищені нашими захисниками.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та свою територію. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Росії.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам'янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише в районі Мар'їнки Сили оборони відбили близько 20 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, однак удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

Окупанти виселяють жителів з їхніх будинків

Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Вони систематично проводять перевірку місцевих жителів, а в окремих населених пунктах відключили мобільний зв'язок.

Як наголошують у Генштабі, продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.

Сили оборони "дають на горіхи" ворогам

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: