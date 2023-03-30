Так, только за сутки, 29 марта, украинские защитники уничтожили еще 560 окупантов. Кроме того, разбили много российской техники.

Обратите внимание Бывают дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10, – Маляр о потерях врага

Потери России в полномасштабной войне против Украины

танков – 3610 (+1);

боевых бронированных машин – 6974 (+8);

артиллерийских систем – 2671 (+12);

РСЗО – 526;

средств ПВО – 278 (+1);

самолетов – 306;

вертолетов – 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11);

специальной техники – 291 (+3).

Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:

3 района сосредоточения живой силы,

вооружения и военной техники противника,

станцию радиоэлектронной борьбы,

склад боеприпасов,

2 состава горюче-смазочных материалов врага.

Какая ситуация на фронте