Так, только за сутки, 29 марта, украинские защитники уничтожили еще 560 окупантов. Кроме того, разбили много российской техники.
Обратите внимание Бывают дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10, – Маляр о потерях врага
Потери России в полномасштабной войне против Украины
- танков – 3610 (+1);
- боевых бронированных машин – 6974 (+8);
- артиллерийских систем – 2671 (+12);
- РСЗО – 526;
- средств ПВО – 278 (+1);
- самолетов – 306;
- вертолетов – 291;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11);
- специальной техники – 291 (+3).
Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:
- 3 района сосредоточения живой силы,
- вооружения и военной техники противника,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- склад боеприпасов,
- 2 состава горюче-смазочных материалов врага.
Какая ситуация на фронте
- Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске, работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия по сопровождению унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и так далее.