Так, только за сутки, 29 марта, украинские защитники уничтожили еще 560 окупантов. Кроме того, разбили много российской техники.

Обратите внимание Бывают дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10, – Маляр о потерях врага

Потери России в полномасштабной войне против Украины

  • танков – 3610 (+1);
  • боевых бронированных машин – 6974 (+8);
  • артиллерийских систем – 2671 (+12);
  • РСЗО – 526;
  • средств ПВО – 278 (+1);
  • самолетов – 306;
  • вертолетов – 291;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239;
  • крылатых ракет – 911;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11);
  • специальной техники – 291 (+3).

Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:
  • 3 района сосредоточения живой силы,
  • вооружения и военной техники противника,
  • станцию радиоэлектронной борьбы,
  • склад боеприпасов,
  • 2 состава горюче-смазочных материалов врага.

Какая ситуация на фронте

  • Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
  • В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске, работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия по сопровождению унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и так далее.