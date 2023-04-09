Российские СМИ сообщили, что осенью 2022 года Западный военный округ окупантов выпустил "Памятку военнослужащего Вооруженных сил России, участвующего в СВО". СВО – так россияне называют войну против Украины.
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Оккупантам запретили отступать
Традиционно в брошюре есть "идеологические наставления" для российских военных – пропагандистский метод, чтобы дать оккупантам хоть какую-то мотивацию.
Кроме того, авторы брошюры предложили в тексте и "конкретные шаги по исправлению ситуации на фронте". По их мнению, лучшим методом станет возвращение к сталинским методам ведения войны. Размышляя об осеннем "отступлении" русской армии, авторы памятника обратились к приказу №227, в котором Сталин писал, что "паникеры и трусы должны истребляться дома. Ни шагу назад, товарищи!".
Сталинский приказ №227, более известный как "Нет шагу назад!" издали в связи с отступлением Красной армии после поражений под Харьковом, Воронежем и оцепления на Донбассе. Это апофеоз военной жестокости, который осуждают во всем мире, ведь он призывает расстреливать отступающих военнослужащих. Однако в 21 веке российское командование цитирует его, буквально угрожая своим солдатам.
Каждый из нас обязан решительно пресекать любые проявления трусости и паники… ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв,
– говорится во вражеской брошюре.
Россияне боятся контрнаступления ВСУ
- Оккупанты готовятся к контрнаступлению и роют окопы на временно оккупированных территориях. На Запорожье россияне уже вырыли окоп более чем на 70 километров.
- Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что россияне готовятся к "эвакуации" из Запорожской и Херсонской областей. Сейчас они начинают опрашивать местное население, чтобы подготовиться.
- Также оккупанты максимально пытаются прикрыть линии своего отступления. "Все инженерно-технические сооружения, которые сейчас восстанавливаются или откапываются россиянами, должны в режиме "шахматного порядка" прикрывать отход. Похоже, что они отрывали на правом берегу", – заявил Свитан.