Російські ЗМІ повідомили, що восени 2022 року Західний військовий округ окупантів випустив "Пам'ятку військовослужбовця Збройних сил Росії, який бере участь у СВО". СВО – так росіяни називають війну проти України.

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Окупантам заборонили відступати

Традиційно у брошурі є "ідеологічні настанови" для російських військових – пропагандистський метод, щоб дати окупантам бодай якусь мотивацію.

Окрім цього, автори брошури запропонували у тексті й "конкретні кроки щодо виправлення ситуації на фронті". На їхню думку, найкращим методом буде повернення до сталінських методів ведення війни. Розмірковуючи про осінній "відступ" російської армії, автори пам'ятки звернулися до наказу №227, у якому Сталін писав, що "панікери й боягузи повинні винищуватися вдома. Ні кроку назад, товариші!".

Сталінський наказ №227, більш відомий як "Ні кроку назад!" видали у зв'язку з відступом Червоної армії після поразок під Харковом, Воронежем та оточення на Донбасі. Це апофеоз військової жорстокості, який засуджують у всьому світі, адже він закликає розстрілювати військовослужбовців, які відступають. Проте у 21 сторіччі російську командування цитує його, буквально погрожуючи своїм солдатам.

Кожен з нас зобов'язаний рішуче припиняти будь-які прояви боягузтво і паніки ... ні кроку назад! Таким тепер має бути наш головний заклик,

– мовиться у ворожій брошурі.

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ