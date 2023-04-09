Про це 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, це лише поки що підготовка.

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"Треба зібрати спочатку списки охочих для того, щоби потім розуміти, скільки автобусів треба підігнати, скільки ходок ці автобуси зроблять куди, де розмістити. Часу займає близько тижня чи максимум двох", – заявив він.

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що в міських голів тимчасово окупованих міст є інформація про те, що росіяни почали збирати списки на виїзд тих, хто має російські паспорти та хто готовий виїхати із Херсонської та Запорізької областей.

"Це означає, через тиждень-два буде сам процес виїзду. На мою думку, вони до Великодня або, можливо, одразу після почнуть вивозити колаборантів та людей з російським паспортом", – розповів військовий експерт.

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Росіяни мають плани

Роман Світан упевнений, що в окупантів є певні лінії подальшого розвитку ситуації.

Вони йдуть або ми їх вибиваємо з Херсонської та Запорізької областей. Після того вони "запечатуються" в Криму та на Донбасі, переходять в глуху оборону,

– сказав льотчик-інструктор.

Він упевнений, що Херсонську та Запорізьку області нереально обороняти. Мовляв, це дуже важко з військового боку, а зважаючи на сили та засоби росіян, це просто нереально.

"А от Крим вони можуть намагатися втримати й залишити там більшу кількість людей", – розповів Світан.

На його думку, для окупантів важливо вивезти цивільне населення саме до Криму та збільшити там кількість людей.

"Щоби будь-який рух ЗСУ туди був небезпечний більшими втратами в особовому складі й військових, й цивільних людей. А це може зупинити чи прийняття рішень, чи, можливо, світ долучиться. У них такі думки є", – наголосив військовий експерт.

Він вважає, що окупанти хочуть використати цивільних.

Тобто якось прикритися там "цивільним щитом" від заходу українських військ у Крим. У них ця ідея є. Рішення так званим дипломатичним шляхом питання Криму та Донбасу,

– розповів Світан.

Безглузда оборона ворога на Запоріжжі

Військовий експерт переконаний, що інформація про те, що росіяни викопали на тимчасово окупованій території окоп у понад 70 кілометрів, більше схожа на певну інформаційну операцію напоказ. А можливо, навіть для списання коштів.

"Такого роду так званий окоп добре підготовлена бригада проходить за кілька хвилин. Там досі корупція нікуди не поділася. Росіяни так само корумповані в цій частині України, як і в центрі Росії", – сказав він.

На його думку, сенсу від такого окопу абсолютно немає. Мовляв, якщо буде завдання, то його можна бути пройти доволі успішно.

"Там, де вони їх починають рити та відривати, свідчить про те, де вони будуть намагатися, якщо буде таке завдання, утримувати наші війська. Або хоча б на певний час притримати", – зазначив Світан.

Готуються відходити

Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що росіяни максимально намагаються прикрити лінії відступу.

"Траси з того ж Бердянська у бік Ростова на Маріуполь. Трасу з Мелітополя на Крим або з Мелітополя на Бердянськ. От прикриття самих трас", – заявив льотчик-інструктор.

А ці шляхи окупанти можуть використовувати вздовж лінії фронту – відводити війська або техніку. І для цього, ймовірно, тоді й зводять такі споруди.

"Усі інженерно-технічні споруди, які нині відновлюються чи відкопуються росіянами, вони мають в режимі "шахового порядку" прикривати відхід. Схоже на те, що вони відривали на правому березі", – заявив Світан.

Так окупанти роблять і на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Вони готуються відходити, прикривати лінії відходу. От одна із 70-кілометрових траншей – вони намагаються якось намалювати лінію укріплень для прикриття якраз напрямку відходу,

– підсумував Роман Світан.

Як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ