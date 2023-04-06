Про це 24 Каналу повідомив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, нові методички пропагандистам, які почали говорити про "локальний успіх" України, може видавати сам Путін.

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Риторика пропаганди змінилась

Російські пропагандисти почали готувати публіку до поразки в найближчі місяці через український контрнаступ. Робить це, до речі, не хто інший, як сам Владімір Соловйов.

Він говорив щось на кшталт: "успіх України буде локальним, але яким би він не був, це не змінить хід війни". Тобто вони розуміють, що Україна досягне серйозних успіхів у весняному контрнаступі,

– зазначив Піонтковський.

Мовиться про звільнення Кримського півострова. За словами публіциста, пропагандисти намагаються хоч якось згладити свою майбутню поразку і підготувати народ до цього.

Андрій Піонтковський про зміну риторики пропагандистів: дивіться відео

Як контрнаступ вплине на Путіна

Ймовірно, Владіміра Путіна одразу не скинуть з влади після потенційно успішного контрнаступу ЗСУ. Втім і залишатися після, наприклад, підриву символічного Кримського моста довго диктатор не зможе.

"Російська пропаганда на чолі з Соловйовим теж сьогодні зранку (5 квітня – 24 Канал) "затявкала" про локальний успіх України й що десь-колись потім перемога буде за ними. Ці методички їм надає "колективний Путін", – розповів Піонтковський.

Але цілком можливо, що сам Владімір Путін настільки змирився з неминучістю українського успіху, що особисто віддає такі методички російським пропагандистам.

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