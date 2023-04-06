Об этом 24 Каналу сообщил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, новые методы пропагандистам, которые начали говорить о "локальном успехе" Украины, может выдавать сам Путин.

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Риторика пропаганды изменилась

Российские пропагандисты начали готовить публику к поражению в ближайшие месяцы из-за украинского контрнаступления. Делает это, кстати, не кто иной, как сам Владимир Соловьев.

Он говорил что-то вроде: "успех Украины будет локальным, но каким бы он ни был, это не изменит ход войны". То есть они понимают, что Украина добьется серьезных успехов в весеннем контрнаступлении,

– отметил Пионтковский.

Речь идет об освобождении Крымского полуострова. По словам публициста, пропагандисты пытаются хоть как-то сгладить свое будущее поражение и подготовить народ к этому.

Андрей Пионтковский о смене риторики пропагандистов: смотрите видео

Как контрнаступление повлияет на Путина

Вероятно, Владимира Путина сразу не свергнут с власти после потенциально успешного контрнаступления ВСУ. Впрочем, и оставаться после, например, подрыва символического Крымского моста долго диктатор не сможет.

"Российская пропаганда во главе с Соловьевым тоже сегодня утром (5 апреля - 24 Канал) "затявкала" о локальном успехе Украины и что-то потом победа будет за ними. Эти методички им предоставляет "коллективный Путин", – рассказал Пионтковский.

Но вполне возможно, что сам Владимир Путин настолько смирился с неизбежностью украинского успеха, что лично отдает такие методы российским пропагандистам.

Будущее украинское контрнаступление: главное