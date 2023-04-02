У Мінцифри агресорів вже поспішили виправдатися, мовляв, цю функцію прибрали через "часті випадки злому особистих кабінетів". Обставини дивного "збігу" з'ясував 24 Канал.

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"Цифрова пастка" для росіян: через "Госуслуги" мають надходити повістки

Представник Генштабу Збройних сил Росії Владімір Цимлянський на брифінгу заявив, що з 1 квітня повістки надсилатимуть призовникам в електронному форматі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Така розсилка повісток прирівнюватиметься до особистого вручення. Таким чином, у Росії розпочали електронне "полювання" на свіже "гарматне м'ясо" для війська агресора.

Одна із цілей — мінімізувати відсоток ухилянтів. Якщо надійшла повістка через "Госуслуги", – потрібно виконувати. Вручення в електронному вигляді те саме, що й особисто,

– заявив заступник голови комітету Держдуми Росії.

Майже одразу у мережі з'явилися повідомлення невдоволених користувачів порталу "Госуслуги" (приблизний аналог Дії для росіян). Вони заявили, що в їхніх особистих кабінетах зникла можливість видалення облікового запису.

Це одразу пов'язали з електронними повістками. Відтак, росіяни опинилися у певній "цифровій пастці".

Видалити акаунт тепер можна тільки через "особисте звернення"

Як згодом виправдалося російське Мінцифри, опцію їм "довелося" прибрати через "часті випадки злому особистих кабінетів". Мовляв, це ніяк не пов'язано з тим, що через портал надсилатимуть повістки.

Щоб трохи заспокоїти населення там додали, що "видалення акаунту на Госуслугах не є ухиленням від служби в армії". Проте зауважимо, що видалити обліковий запис тепер можна тільки через особисте звернення до міністерства.

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