Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, не варто недооцінювати ворога, адже у нього дійсно є людський ресурс. Тут варто й нагадати, що Путін вже підписав указ про весняний призов строковиків.

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З кожною новою хвилею у них буде ще більше проблем

Як зауважив Ступак, під час попередньої мобілізації вони досить з потугами подолали відмітку у 200 тисяч. Вже згодом Путін розповідав про 360 тисяч призваних, а міністр оборони Шойгу – про 320 тисяч. Так і не стало зрозуміло, скільки вони насправді назбирали людей.

Я думаю, що цьогоріч їм зібрати людей буде ще важче, ніж раніше. Звісно, певну кількість наберуть. Зараз вони дуже розраховують на два призови,

– зазначив Ступак.

Очевидно, що військові одразу добровільно-примусово "пропонуватимуть" строковикам підписати контракт та відправитися на війну. Так вони, умовно, зможуть назбирати щонайбільше 280 – 300 тисяч людей. Хоч у цьому випадку на контракт повинні погодитися усі строковики. Тоді у них буде ще потреба назбирати 100 – 120 тисяч контрактників. Це може бути для них проблемою.

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Не варто забувати і про проблеми із забезпеченням. У мобілізованих окупантів з першої хвилі були значні проблеми з оснащенням. Цього разу буде ще гірше.

З кожною новою хвилею їм буде важче все забезпечувати. Про техніку не говоримо. Вже є проблеми. Але автоматів, на жаль, вистачить на всіх,

– вважає Ступак.

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