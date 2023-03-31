Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, не стоит недооценивать врага, ведь у него действительно есть человеческий ресурс. Здесь следует и напомнить, что Путин уже подписал указ о весеннем призыве срочников.

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С каждой новой волной у них будет еще больше проблем

Как отметил Ступак, во время предыдущей мобилизации они достаточно с трудом преодолели отметку в 200 тысяч. Уже впоследствии Путин рассказывал о 360 тысячах призванных, а министр обороны Шойгу – о 320 тысячах. Так и не стало понятно, сколько они действительно собрали людей.

Я думаю, что в этом году им собрать людей будет труднее, чем раньше. Конечно, определенное количество наберут. Сейчас они очень рассчитывают на два призыва,

– отметил Ступак.

Очевидно, что военные сразу будут добровольно-принудительно "предлагать" срочникам подписать контракт и отправиться на войну. Так они, условно, смогут собрать максимум 280 – 300 тысяч человек. Хотя в этом случае на контракт должны согласиться все срочники. Тогда у них будет еще необходимость собрать 100 – 120 тысяч контрактников. Это может быть для них проблемой.

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Не стоит забывать и о проблемах с обеспечением. У мобилизованных оккупантов с первой волны были значительные проблемы с оснащением. В этот раз будет еще хуже.

С каждой новой волной им будет труднее всех снабжать. О технике не говорим. Уже есть проблемы. Но автоматов, к сожалению, хватит на всех,

– считает Ступак.

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