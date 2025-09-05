В ночь на 4 сентября Лозовский район оказался под атакой русских дронов. Там были повреждены 2 многоквартирных дома и электросети. От электроснабжения отключено около 40 тысяч абонентов в Лозовой и около 700 абонентов в 6 населенных пунктах Близнюковской общины, передает 24 Канал.

Что известно о последствиях атаки на Лозовую?

Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, в городе еще продолжаются восстановительные работы. По его словам, энергетики работают непрерывно, однако ситуация остается сложной.

Большая часть лозовчан до сих пор без света. Графиков почасовых включений и уверенных прогнозов пока нет,

– заявил городской голова.

Он уточнил, что критическая инфраструктура работает. Часть – на альтернативных источниках. Вода подается бесперебойно.

Также в результате обстрелов и перепадов электропитания возникла аварийная ситуация на большой дамбе. Бригады "Лозоваводосервиса" ликвидируют прорыв.

Что известно о последних обстрелах Лозовой?