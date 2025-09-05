У ніч проти 4 вересня Лозівський район опинився під атакою російських дронів. Там було пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та електромережі. Від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у Лозовій та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки на Лозову?

Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, у місті ще тривають відновлювальні роботи. За його словами, енергетики працюють безперервно, однак ситуація залишається складною.

Більша частина лозівчан досі без світла. Графіків погодинних включень та впевнених прогнозів наразі немає,

– заявив міський голова.

Він уточнив, що критична інфраструктура працює. Частина – на альтернативних джерелах. Вода у місті подається безперебійно.

Також внаслідок обстрілу та перепадів електроживлення виникла аварійна ситуація на великій дамбі. Бригади "Лозоваводосервісу" ліквідовують прорив.

Що відомо про останні обстріли Лозової?