Однак у Дніпропетровській ОВА не підтвердили інформацію про загрозу. Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про хімічну небезпеку в Дніпрі?
Мешканці Дніпра масово пишуть про якість повітря, яка суттєво змінилася після нічної атаки. Однак, як повідомило Суспільне Дніпро, речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк заявив, що наразі повітря у місті чисте і хімічної небезпеки немає.
Зазначається, що вжили превентивних заходів, аби уникнути ймовірного ураження населення і причини для занепокоєння немає.
Росія застосовує хімічну зброю в Україні: що варто знати
- Російські військові використовують на війні проти України хімічну зброю. Такі дії окупантів є порушенням міжнародних конвенцій. Раніше українська розвідка перехопила розмову російського командира про підготовку до застосування хімічної зброї проти ЗСУ. Командир цинічно наказує добити уражених газом українських оборонців.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Служба безпеки задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак проти українських Сил оборони.
- Організація із заборони хімічної зброї в Гаазі підтвердила систематичне використання Росією хімічної зброї, що призвело до санкцій Ради ЄС проти російських підрозділів, причетних до цього.