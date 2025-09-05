Однак у Дніпропетровській ОВА не підтвердили інформацію про загрозу. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Готують хімічну атаку: розвідка перехопила розмову окупантів щодо штурму

Що відомо про хімічну небезпеку в Дніпрі?

Мешканці Дніпра масово пишуть про якість повітря, яка суттєво змінилася після нічної атаки. Однак, як повідомило Суспільне Дніпро, речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк заявив, що наразі повітря у місті чисте і хімічної небезпеки немає.

У Дніпрі оголошували хімічну небезпеку: відео з мережі

Зазначається, що вжили превентивних заходів, аби уникнути ймовірного ураження населення і причини для занепокоєння немає.

Росія застосовує хімічну зброю в Україні: що варто знати