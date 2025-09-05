Однако в Днепропетровской ОВА не подтвердили информацию об угрозе. Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о химической опасности в Днепре?
Жители Днепра массово пишут о качестве воздуха, которое существенно изменилось после ночной атаки. Однако, как сообщило Общественное Днепр, представитель ГСЧС Днепропетровской области Сергей Ковтонюк заявил, что сейчас воздух в городе чистый и химической опасности нет.
В Днепре объявляли химическую опасность: видео из сети
Отмечается, что приняли превентивные меры, чтобы избежать вероятного поражения населения и причины для беспокойства нет.
Россия применяет химическое оружие в Украине: что стоит знать
- Российские военные используют на войне против Украины химическое оружие. Такие действия оккупантов являются нарушением международных конвенций. Ранее украинская разведка перехватила разговор российского командира о подготовке к применению химического оружия против ВСУ. Командир цинично приказывает добить пораженных газом украинских защитников.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности задокументировала более 10 тысяч химических атак против украинских сил обороны.
- Организация по запрещению химического оружия в Гааге подтвердила систематическое использование Россией химического оружия, что привело к санкциям Совета ЕС против российских подразделений, причастных к этому.