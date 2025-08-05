Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила, що з 02:30 Росія впродовж двох годин атакувала місто Лозова понад 30 ударними безпілотниками типу "Герань-2".

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Про наслідки атаки на Лозову

Основною ціллю росіян в Лозовій став залізничний вокзал. Будівля вокзалу суттєво пошкоджена, як і депо, склади потягів. Внаслідок атаки в місті сталося чимало пожеж, зокрема в житловому секторі.

З самого ранку комунальники і електрики працюють для відновлення електро- та водопостачання. Наразі ще триває аналіз ситуації щодо пошкоджень.

Щодо вбитого, це 55-річний чоловік, черговий механік. Зазнали поранень чертверо працівників залізниці. Ще шестеро жителів Лозової опинилися під атакою, серед них двоє підлітків: 13-річна дівчина і 14-річний хлопець. У них стрес. Є кілька людей, яких госпіталізували,

– розповіла Черненко.

Наслідки удару по Лозовій / Фото: ДСНС Харківщини

Під атакою минулої доби опинилася не лише Лозова, є троє загиблих внаслідок удару по Вовчанщині (село Лиман) та Чугуївщині (село Лосівка). В Лимані росіяни полювали FPV-дронами на місцевих, які їхали на мопеді. Серед загиблих чоловік 49-ти років, наразі встановлюється особа іншої жертви – це жінка, удар в ней був прицільний, тому її тіло дуже сильно обгоріло. В Лосівці ворог обстріляв житлові будинки, через удар згорів 47-річний чоловік.