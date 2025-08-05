Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила, что с 02:30 Россия в течение двух часов атаковала город Лозовая более 30 ударными беспилотниками типа "Герань-2".

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О последствиях атаки на Лозовую

Основной целью россиян в Лозовой стал железнодорожный вокзал. Здание вокзала существенно повреждено, как и депо, склады поездов. Вследствие атаки в городе произошло немало пожаров, в частности в жилом секторе.

С самого утра коммунальщики и электрики работают для восстановления электро- и водоснабжения. Сейчас еще продолжается анализ ситуации относительно повреждений.

Касательно убитого, это 55-летний мужчина, дежурный механик. Получили ранения четверо работников железной дороги. Еще шестеро жителей Лозовой оказались под атакой, среди них двое подростков: 13-летняя девушка и 14-летний парень. У них стресс. Есть несколько человек, которых госпитализировали,

– рассказала Черненко.

Последствия удара по Лозовой / Фото: ГСГС Харковщины

Под атакой за прошедшие сутки оказалась не только Лозовая, есть трое погибших в результате удара по Волчанщине (село Лиман) и Чугуевщине (село Лосевка). В Лимане россияне охотились FPV-дронами на местных, которые ехали на мопеде. Среди погибших мужчина 49-ти лет, сейчас устанавливается личность другой жертвы – это женщина, удар в нее был прицельный, поэтому ее тело очень сильно обгорело. В Лосевке враг обстрелял жилые дома, из-за удара сгорел 47-летний мужчина.