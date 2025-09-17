Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, тогда враг активизировался на Купянском направлении, чтобы оттянуть определенные силы с Запорожского направления. Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на этом участке фронта.

К теме С электросамокатами и таблетками: пленные рассказали, как передвигались в трубе под Купянском

Какова ситуация на Купянском направлении?

По мнению Мусиенко, сейчас сложилось такое положение на фронте, что и Силы обороны Украины, и российские оккупанты определенным образом маневрируют войсками. Враг попытался прорваться на Сумщине, но украинские подразделения остановили его.

Далее оккупанты перебрасывали силы в Донецкую область, где произошел прорыв в районе Доброполья. Там также пришлось применить дополнительные подразделения.

Далее противник сосредоточился на том, чтобы создавать дополнительные вызовы. Сейчас это Купянское направление,

– отметил Мусиенко.

Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите карту боевых действий

Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию, чтобы не дать России развить оперативный успех. Одна из целей врага – захватить Донецкую область.

Конечно, по возможности украинские подразделения переходят в контратаки и отбивают позиции. Но основная цель – сдержать оккупантов.

Ситуация в Купянске: коротко