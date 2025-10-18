Російські війська ж активізували наступи поблизу Лимана та Сіверська, частково просунувшись у цих районах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилась ситуація на фронті 17 жовтня?

За даними ISW, 17 жовтня українські підрозділи просунулися в центральній частині Олексіївки, розташованій на північ від Сум. Водночас російські сили атакували в Курській та Сумській областях.

Метою Росії аналітики називають бажання відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю та підійти до Харкова в межі артилерійської досяжності. Так, Росія наступала на півночі Харківщини, але успіхів не досягла. Пропагандистські блогери ж повідомляють про нібито просування окупантів до південної околиці Вовчанська та у напрямку Вільчі.

Того ж дня окупанти атакували біля Великого Бурлука в напрямку Обухівки, але просування не мали.

На Куп'янському напрямку противник наступав з метою захоплення Луганщини та виходу на захід Харківської області. Міністерство оборони Росії заявило про нібито захоплення Піщаного, пишуть аналітики.

Водночас українські війська вдарили по ворожих позиціях у Куп'янську, що ISW розцінив як ліквідацію ворожих груп.

За їхніми даними, росіяни також штурмували у напрямку Борової, Богуславки, Греківки та Дружелюбівки. Підтвердженого прогресу немає. Українські оборонці контратакують поблизу Колісниківки та Загризового.

Зміни на фронті за 17 жовтня / Карти ISW

За непідтвердженими даними російських блогерів, окупанти нібито захопили Шандриголове й наступали у кількох напрямках навколо Лимана. На Сіверському напрямку геолокаційні записи фіксують просування загарбників на південний захід від Виїмки. Ворог також атакував біля Дронівки, Серебрянки та Званівки.

Росіяни також наступали на напрямках Костянтинівка – Дружківка та Добропілля. Проте успіху там не мали.

На Покровському напрямку окупанти атакували у західній та центральній частинах. Подібна ситуація спостерігається і на Новопавлівському напрямку.

За даними аналітиків, ЗСУ могли звільнити Соснівку та утримують позиції в Новоселівці та Хорошому. Це вказує на зміцнення оборони та контроль над південним сходом Великомихайлівського напрямку.

Також російські військові атакували на заході Запорізької області, а також на Херсонщині, але просування не зафіксовано.

Ситуація на фронті в Україні / Карти ISW

