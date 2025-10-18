Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, противник завдав по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 КАБів.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Російські військові залучили для ураження 6 024 дрони-камікадзе та здійснили 4 941 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 117 – із РСЗВ.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 бойових зіткнення. Окрім того, ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 2 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

На Куп'янському напрямку відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп'янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

На Слов'янському напрямку в районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник атакував 7 разів.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

На Покровському напрямку захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази наступав у районах населених пунктів Кам'янське, Степногірськ і Степове.

На Придніпровському напрямку ворог 1 раз марно намагався наблизитися до позицій оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

