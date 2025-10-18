Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, противник завдав по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 КАБів.
Яка ситуація на лінії зіткнення?
Російські військові залучили для ураження 6 024 дрони-камікадзе та здійснили 4 941 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 117 – із РСЗВ.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 бойових зіткнення. Окрім того, ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 2 – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.
На Куп'янському напрямку відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп'янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.
На Слов'янському напрямку в районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник атакував 7 разів.
На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.
На Покровському напрямку захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.
На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог 3 рази наступав у районах населених пунктів Кам'янське, Степногірськ і Степове.
На Придніпровському напрямку ворог 1 раз марно намагався наблизитися до позицій оборонців у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Ексклюзивно в етері 24 Каналу молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів, до якого методу вдаються росіяни під Покровськом. Саме туман дозволяє ворогу просуватись на бронетехніці.
Нещодавно Генштаб ЗСУ показав відео бойової роботи захисників – бійців 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку. "Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії", – йдеться в повідомленні.
До слова, напередодні аналітики DeepState повідомили про просування українців на Донеччині – поблизу сіл Нове Шахове та Кучерів Яр, що біля Добропілля.