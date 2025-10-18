Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные привлекли для поражения 6 024 дроны-камикадзе и осуществили 4 941 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 117 – из РСЗО.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 2 боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 8 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 2 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.

На Купянском направлении произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении в районах Переездного, Григорьевки, Дроновки и Ямполя противник атаковал 7 раз.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Молодецкое, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филия и в направлении Новопавловки и Покровска.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг 3 раза наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.

На Приднепровском направлении враг 1 раз тщетно пытался приблизиться к позициям защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

