Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 КАБов.
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Российские военные привлекли для поражения 6 024 дроны-камикадзе и осуществили 4 941 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 117 – из РСЗО.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 2 боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 8 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 2 – с РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.
Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр.
Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Славянском направлении в районах Переездного, Григорьевки, Дроновки и Ямполя противник атаковал 7 раз.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.
На Покровском направлении защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Молодецкое, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филия и в направлении Новопавловки и Покровска.
Какова линия фронта вблизи Покровска: смотрите на карте
На Александровском направлении враг 14 раз атаковал позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка.
Россияне давят на Александровском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении враг 3 раза наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.
На Приднепровском направлении враг 1 раз тщетно пытался приблизиться к позициям защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Что происходит на Покровском направлении?
- Эксклюзивно в эфире 24 Канала младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал, к какому методу прибегают россияне под Покровском. Именно туман позволяет врагу продвигаться на бронетехнике.
- Недавно Генштаб ВСУ показал видео боевой работы защитников – бойцов 138-го центра спецназначения Военной службы правопорядка. "Подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии", – говорится в сообщении.
- К слову, накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении украинцев в Донецкой области – вблизи сел Новое Шахово и Кучеров Яр, что возле Доброполья.