Станом на 17 жовтня окупантам вдалось просунутись близько трьох сіл Запорізької області. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Яка ситуація на фронті наразі?

Аналітики DeepState оновили інформацію про ситуацію на фронті. Станом на 17 жовтня 2025 року окупанти зайшли в три села Запорізької області: Полтавка, Новоіванівка та Малинівка.

Ситуація у Полтавці на Запоріжжі: дивіться на карті

Окупанти у селі Новоіванівка Запорізької області: дивіться на карті

Село Малинівка Запорізької області: дивіться на карті

Що відомо про успіхи українських військових?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові мають успіх на Запоріжжі, зокрема воїни просунулись на більш ніж три кілометри поблизу Оріхова.

А раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони успішно відновлюють контроль над територією Запорізької області.

Зокрема, підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар разом з бійцями 33-го окремого штурмового полку відновили контроль над населеним пунктом Малі Щербаки, що в Запорізькій області.

Яка ситуація на інших напрямках?