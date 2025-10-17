Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 бойові зіткнення. Росіяни завдали 13 авіаційних ударів, скинули 29 керованих бомб, здійснили 228 обстрілів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.
На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.
На Слов'янському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 4 атаки агресора. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.
На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій армії Кремля у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.
На Олександрівському напрямку наші захисники відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.
На Гуляйпільському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.
На Оріхівському напрямку противник здійснив 1 невдалу наступальну дію в районі Степового.
На Придніпровському напрямку наші воїни відбили 3 атаки окупантів.
В Генштабі ЗСУ 16 жовтня підкреслили, що триває оборонна операція ЗСУ на Покровському напрямку. Там вказали, що підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії.
Зазначається, що тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах. У самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися в місті.
Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня цього року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів.
Додамо, що в Генштабі уточнили, що ЗСУ звільнили 182,8 квадратних кілометрів території Покровського району на Донеччині. Вказується, що ще 230,1 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ ворога.