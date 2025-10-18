Российские войска же активизировали наступления вблизи Лимана и Северска, частично продвинувшись в этих районах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на фронте 17 октября?

По данным ISW, 17 октября украинские подразделения продвинулись в центральной части Алексеевки, расположенной к северу от Сум. В то же время российские силы атаковали в Курской и Сумской областях.

Целью России аналитики называют желание оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью и подойти к Харькову в пределы артиллерийской досягаемости. Так, Россия наступала на севере Харьковщины, но успехов не достигла. Пропагандистские блогеры же сообщают о якобы продвижении оккупантов к южной окраине Волчанска и в направлении Вильчи.

В тот же день оккупанты атаковали возле Большого Бурлука в направлении Обуховки, но продвижения не имели.

На Купянском направлении противник наступал с целью захвата Луганщины и выхода на запад Харьковской области. Министерство обороны России заявило о якобы захвате Песчаного, пишут аналитики.

В то же время украинские войска ударили по вражеским позициям в Купянске, что ISW расценил как ликвидацию вражеских групп.

По их данным, россияне также штурмовали в направлении Боровой, Богуславки, Грековки и Дружелюбовки. Подтвержденного прогресса нет. Украинские защитники контратакуют вблизи Колесниковки и Загрызово.

Изменения на фронте за 17 октября / Карты ISW

По неподтвержденным данным российских блогеров, оккупанты якобы захватили Шандриголово и наступали в нескольких направлениях вокруг Лимана. На Северском направлении геолокационные записи фиксируют продвижение захватчиков на юго-запад от Выемки. Враг также атаковал у Дроновки, Серебрянки и Звановки.

Россияне также наступали на направлениях Константиновка – Дружковка и Доброполье. Однако успеха там не имели.

На Покровском направлении оккупанты атаковали в западной и центральной частях. Подобная ситуация наблюдается и на Новопавловском направлении.

По данным аналитиков, ВСУ могли освободить Сосновку и удерживают позиции в Новоселовке и Хорошем. Это указывает на укрепление обороны и контроль над юго-востоком Великомихайловского направления.

Также российские военные атаковали на западе Запорожской области, а также на Херсонской области, но продвижение не зафиксировано.

Ситуация на фронте в Украине / Карты ISW

